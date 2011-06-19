Нафтогаз начинает модернизацию ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает стоимость модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), которую планируют начать в этом году, в 3,5 миллиарда долларов, сообщил заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун в интервью "5 каналу".

"Модернизация будет стоить, (как) мы запланировали в мастер-плане - в пределах 3,5 миллиарда долларов - это намного меньше всех тех альтернативных путей, которые предлагаются сегодня в мире", - цитирует РИА Новости.

При этом он не уточнил, за счет каких средств будет проводиться модернизация. Чупрун также напомнил, что Украина в этом году самостоятельно начинает модернизацию украинской магистральной ГТС, но надеется на поддержку в этом вопросе ЕС и России.

По данным Минтопэнерго Украины, страна планирует привлечь 6,5 миллиарда долларов на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС до 2018 года.

По территории Украины в Европу транспортируется порядка 80% российского газа, замечает РИА Новости, однако Украина может лишиться статуса главного транзитера топлива в страны ЕС в связи с реализацией проектов "Северный поток" и "Южный поток".

Киев предлагает России и ЕС совместно модернизировать украинскую ГТС, заявляя, что это дешевле, чем строить газопровод "Южный поток"в обход Украины. Российские официальные лица отмечали, что РФ сохраняет заинтересованность в украинской ГТС, но не откажется от строительства новых газопроводов.