В Луганске ликвидирован конвертационный центр, Госказначейству перечислено 5,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Оперативниками были собраны материалы, свидетельствующие об осуществлении фиктивной предпринимательской деятельности одним из обществ с ограниченной ответственностью. В частности, было установлено, что данная коммерческая структура является одним из звеньев в цепи предприятий. Как выяснилось, они использовались для осуществления бестоварных операций для незаконного формирования так называемого налогового кредита.

В результате деятельности конвертационного центра мимо бюджета проходили миллионы гривен, которые оседали в карманах коммерсантов – махинаторов, от метили в областном главке милиции.

Правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, в том числе арестовали банковский счет (на счету было около пяти с половиной миллионов гривен) общества с ограниченной ответственностью, от которого и выстраивалась вся цепочка конвертационного центра. При проверке ООО были выявлены многочисленные нарушения налогового законодательства Украины.

В частности, установлено, что путем безосновательного искусственного занижения валовых доходов своего предприятия руководство ООО умышленно уклонилось от уплаты в бюджет налога на прибыль за 4 квартал 2010 року на суму 5 миллионов 419 тысяч гривен.

Для возмещения причиненного государству убытка районным судом города Луганска было вынесено постановление о снятии ареста с банковского счета этой фирмы в сумме 5 миллионов 500 тысяч гривен и одновременном перечислении этих средств в доход государства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.