Херсонская таможня возбудила 4 уголовных дела

Херсонская таможня с начала года возбудила 4 уголовных дела относительно контрабанды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской таможни, в частности, одно дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Украины боевого военного холодного оружия и три - по факту незаконного перемещения товаров с укрывательством от таможенного контроля, путем представления таможенному органу поддельных документов.

В целом с начала года Херсонская таможня передала в суд 76 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4,38 млн. грн.