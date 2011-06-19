«Океан Эльзы» станет хедлайнером российского «Нашествия»

С 8 по 10 июля в Тверской области России состоится один из крупнейших музыкальных фестивалей СНГ под открытым небом "Нашествие".

В честь десятилетия мероприятия готовится большая музыкальная программа, а хедлайнером рок-фестиваля станет украинская группа "Океан Эльзы".

Список участников десятого "Нашествия" сформирован практически полностью, в нем более 100 коллективов.

Среди них - Гарик Сукачев, ДДТ, Вопли Видоплясова, Бумбокс, Чайф, Сплин, БИ-2, UMA2RMAH, Несчастный случай, Ночные Снайперы, Найк Борзов, Ляпис Трубецкой, Ария, Ундервуд, Звери, Браво и многие другие.

ТСН