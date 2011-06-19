Дружба с Украиной очень важна для США

Политический советник командующего ВМС США в Европе и Африке Джеймс МАКГИ заявил, что дружба с Украиной является очень важной для США.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом он акцентировал сегодня на пресс-конференции в Одессе по случаю завершения украинско-американских учений «Си Бриз-2011».

«Не взирая на экономические проблемы в США, мы предоставили 3 корабля и около 1,5 тысяч военнослужащих. Мы заинтересованы в том, чтобы совершенствовать и помогать Украине становиться более сильной против терроризма. Мы заинтересованы в том, чтобы улучшить наше сотрудничество, чтобы мы смогли совместно побороться с этой проблемой». – отметил политсоветник ВМС США.

Дж. МАКГИ сообщил, что «очень доволен тем, как прошли эти учения».

По его мнению, «учения проведены на высоком уровне».

«Была отработана организация взаимодействия относительно планирования и проведения антипиратской операции», - сказал он.

«Отмечаю, перед тем, как заниматься противодействием пиратству в Аденском заливе и других местах у берегов Африки, мы должны подготовиться к этому делу, чтобы эффективно выполнять эти задачи», - отметил Дж. МАКГИ

Командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ со своей стороны подчеркнул: «Мы отработали взаимодействие в составе 13 стран мира, поверьте, это не так просто было осуществить».