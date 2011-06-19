В Киев привезут мощи Иоанна Павла II

Событие приурочено к 10-летию визита Папы Римского Иоанна Павла II в нашу страну.

- Мощи бывают разные. Это - не забальзамированное тело, ведь всем известно, что Папа после смерти был похоронен. В Украину привезут волосы и головной убор понтифика, - объяснили «КП в Украине» в католическом медиацентре. - Эти мощи считаются святыми так же, как и кровь Иоанна Павла II, которая находится в храмах в нескольких европейских странах.

23 июня в 18.00 в соборе Св. Александра состоится торжественная служба. Кроме того, католики проведут 40-часовую мессу благодарности за приезд Папы в Киев.

26 июня мощи понтифика пронесут по улицам Киева во время торжественного крестного хода.

Поклониться мощам все желающие могут в соборе Св. Александра по адресу ул. Костельная, 17, с 23 по 26 июня.