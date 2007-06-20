Из Сектора Газа эвакуирован 91 украинец и один кот

Украина завершила эвакуацию своих граждан из Сектора Газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на брифинге.

«Мы только что завершили операцию по эвакуации украинских граждан из Сектора Газа», - сказал он.

По словам министра, всего эвакуировані 91 человек: 65 детей, одному из которых 2 месяца, а также 26 женщин.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что на данный момент украинцы находятся на территории Иордании. За ними вылетел самолет Министерства обороны Украины.

Министр сообщил, что 12 человек из этих 91 останутся в Киеве, и для них предусмотрено проживание и питание.

В самолете Министерства обороны вылетели также трое врачей. «Украина является первой страной, которая провела эвакуацию своих граждан, после нас осталась Россия и другие страны», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также сообщил, что переговоры относительно эвакуации продолжались четыре дня и были связаны с необходимостью предоставления гуманитарного коридора. В связи с этим украинская сторона провела консультации со всеми политическими силами, находящимися в Секторе Газа, а также политические консультации с Иорданией, Израилем и Сирией.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что Украина готова помочь в эвакуации гражданам других стран, в частности России.

Он также сообщил, что был эвакуирован один кот, на которого были соответствующие документы.

Как сообщал УНИАН, в связи с обострением ситуации в Секторе Газа Палестинской национальной автономии, в Посольство Украины в Израиле обратились граждане Украины, проживающие в данном регионе, с просьбой вывезти их за пределы зоны боевых действий.

Кабинет министров Украины выделил 450 тыс. грн. для эвакуации украинцев.