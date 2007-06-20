Погода на 21 - 25 июня

Завтра ночью только в восточной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер будет северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в южной части ночью 16-21°, днем 25-30°.

22-23 июня - переменная облачность. 22 июня ночью в западных областях, днем в западной половине кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; 23 июня в Украине, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей 17-22°, на севере Левобережья и в восточных областях местами 7-10°; днем 24-29°, на юге, а 23 июня и востоке страны до 30-33°.

24-25 июня - кратковременные дожди, грозы, только 25 июня в большинстве западных областей без существенных осадков. Температура в южной части, Донецкой и Луганской областях 24 июня ночью 16-22°, днем 28-34°, 25 июня ночью 14-19°, днем 24-30°; на остальной территории ночью 12-18°, на западе 9-15°, днем 21-27°, в центральных областях до 29°.

В Киеве и области в четверг осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

22-23 июня - переменная облачность. Ночью 22 июня без осадков, 23 июня местами небольшой кратковременный дождь; днем кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

24-25 июня - кратковременный дождь, гроза (25 июня местами). Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.