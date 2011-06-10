Мариупольское городское управление Министерства внутренних дел возбудило уголовное дело по факту распространения холеры.

Об этом сообщили в пресс-службе горуправления милиции, передает Украинская правда со ссылкой на Лигу.

Дело возбуждено на статье 325 Уголовного кодекса ("нарушение правил борьбы с эпидемией").

Сообщается, что в конце мая из Городской санитарно-эпидемиологической службы в правоохранительные органы поступили сообщения о заболевании холерой нескольких горожан. По данным фактам была проведена проверка.

Предварительно установлено, что на территории Мариуполя лицами, в обязанности которых входит выполнение правил и норм с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, были нарушены санитарные правила по предупреждению указанных заболеваний.

В результате в городе зарегистрированы случаи заболевания холерой, относящейся к группе острых кишечных инфекций.

Как известно, общее число больных холерой - 16, из которых 15 - в Мариуполе.

Медики уже установили источник вспышки холеры. Заключения санэпидемстанции свидетельствуют о том, что источником вспышки холеры в Донецкой области стали канализационные стоки.

Врачи не исключают массового распространения холеры в других регионах, кроме Донецкой области, где и появились первые больные.

Холероподобные вибрионы нашли в Днепре, а также в водоемах Мелитополя и Бердянска.