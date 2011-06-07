Туск: если кто-то хочет строить в Польше, то будет делать это идеально

Польские власти не будут увеличивать бюджет реализуемых в рамках подготовки Польши к Евро-2012 проектов, заявил глава польского правительства Дональд ТУСК.

Как сообщила УНИАН пресс-служба премьера Польши, об этом Д.ТУСК сообщил, комментируя информацию о срывах графиков введения в эксплуатацию ряда объектов.

„Скорее всего, мы имеем дело с таким давлением, чтобы получить больше денег. Никто не будет „втягивать” государство в дополнительные расходы сверх записанных ранее в соглашении”, - сказал Д.ТУСК.

Он отметил, что исполнители, которые выиграли тендеры на строительство объектов Евро-2012, обязались не только выполнить заказ за определенную сумму, но также заплатить штрафы в случае нарушения условий контракта.

„Мы не будем идти на уступки. Если кто-то хочет строить в Польше дороги и стадионы, то или делает это идеально, или платит возмещение”, - сказал глава польского правительства.

Д.ТУСК среди недобросовестных исполнителей назвал австрийско-польский консорциум, который строит Национальный стадион в Варшаве и китайскую компанию Covec, которая выиграла тендер на строительство 20-километрового участка трассы А2 до столицы Польши.

По данным польских медиа, Covec, которая заявила о своем желании построить этот участок трассы за сумму вдвое меньше определенной другими экспертами, на прошлой неделе отказалась от выполнения контракта, что ставит под угрозу завершение строительства этого участка к Евро-2012.

TVN24 сообщила, что правительство будет добиваться от китайцев почти 300 млн. долларового возмещения, отметив, что Covec имеет финансовую гарантию только на около 50 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, 1 июня польские власти заявили о возможности отмены контракта с генподрядчиком строительства Национального стадиона в Варшаве из-за срыва им графику выполнения работ. По оценкам экспертов заказчика, объект, открытие которого было запланировано на 30 июня, будет введен в эксплуатацию по меньшей мере на 3,5 месяца позже.

Справка УНИАН. Польша потратит на подготовку к Евро-2012 свыше 30 млрд. долларов, основная часть из которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, в первую очередь на строительство дорог.