В Торезе из школы, которую «не закрыли», вывозят парты

В Торезе Донецкой области, несмотря на прокурорский протест и не дожидаясь окончания учебного года, городские власти закрывают общеобразовательную школу № 27 и вывозят из нее мебель и инвентарь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили преподаватели школы.

Они напомнили, что прокуратура Тореза 4 апреля решение Торезского горсовета от 28 января о ликвидации школы № 27 опротестовала и передала на рассмотрение сессии горсовета 27 мая.

Депутаты горсовета 27 мая «проигнорировали данный вопрос» и перенесли рассмотрение прокурорского протеста о ликвидации школы на конец лета, добавили учителя.

Однако, по их словам, вчера около 6.00 к школе подъехали автомобили, на которые, по распоряжению городских властей, стали грузить школьное имущество, несмотря на то, что в данном учебном заведении еще проходят экзамены.

«Дали распоряжение городские наши власти вывозить из школы все. Еще дети сдают экзамены – и вчера был экзамен, и сегодня. Только 17 июня наши школьники заканчивают сдавать экзамены. Выпускного вечера тоже, конечно, еще не было, - сказали педагоги. - В школе шумно, все разбросано, потому что выносят парты… Вот, уже увезли новое оборудование химического кабинета...».

Учителя заявили, что намерены подать в суд на Торезский городской совет, чтобы «остановить этот беспредел».

Как сообщал УНИАН, на запрос народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в Генеральную прокуратуру о законности решения закрытия общеобразовательной школы № 27 в г. Торезе заместитель Генпрокурора Виктор ЗАНФИРОВ дал ответ, что по поручению Генпрокуратуры Украины была проведена соответствующая проверка прокуратурой Донецкой области. И прокуратурой было установлено, что, согласно решению Торезского горсовета от 28.01 2011 «Об оптимизации сети учреждений городского отдела образования» ликвидирована Торезская общеобразовательная школа №27, но «данное решение не соответствует положениям Законов Украины «Об образовании» и «Об общем среднем образовании», в отношении гарантий детям полного, качественного и доступного образования; в частности, городским советом не учтена численность учеников этого учебного заведения, не приняты меры по организации подвоза детей к другим учебным заведениям, а также нарушено их право на свободный выбор языка обучения».

«На этом основании прокуратурой г. Тореза от 4 апреля .04.2011 г. на данное решение вынесен протест, рассмотрение которого Торезским горсоветом запланировано 27.05.2011 на заседании очередной сессии», - заключено в письме В.ЗАНФИРОВА депутату А.ЯЦЕНЮКУ.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».