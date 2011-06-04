Все власти поддерживают создание в Киеве Малой оперы

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что центральная и городская власти поддерживают проект создания в Киеве Малой оперы в помещении исторического памятника на улице Дегтяревская, 5-а.

Об этом сообщает пресс-служба А.БРИГИНЦА, который также является председателем рабочей группы Киевсовета по изучению ситуации, сложившейся вокруг коммунального заведения «Театрально-зрелищное заведение культуры «Киевская малая опера».

«Я знаю позицию первого заместителя председателя Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, позицию заместителя председателя КГГА по культуре Леонида НОВОХАТЬКО, позицию Министерства культуры Украины и свою позицию как главы комиссии. Мы все за то, чтобы Малая опера существовала и процветала. Теперь остается одеть ее в кулисы реальных дел», - сказал А.БРИГИНЕЦ во время заседания рабочей группы, на котором рассматривались вопросы относительно конфликта вокруг земельного участка, на котором находятся здание Малой оперы, и неудовлетворительного состояния самого сооружения, памятника архитектуры и истории – Лукьяновского народного дома, который нуждается в срочной реставрации или консервировании.

Депутат считает, что сегодня не существует таких проблем, которые невозможно решить, чтобы ускорить становление Малой оперы. Он уверен, что возглавляемая им рабочая группа создаст дорожную карту по развитию Малой оперы.

На заседании рабочей группы А.БРИГИНЕЦ предложил назвать Киевскую малую оперу именем Евгении Мирошниченко - выдающейся оперной певицы, которая инициировала создание этого проекта. Предложение было поддержано рабочей группой, представителями Малой оперы и сыном известной певицы Олегом.

«Е.Мирошниченко при жизни делала все возможное для того, чтобы поставить на ноги своего интеллектуального ребенка - Малую оперу. Надеюсь и теперь, после ее смерти, имя легендарной певицы будет помогать Малой опере решать все проблемы, которое в настоящее время существуют», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Справка УНИАН. В июне 2004 года на заседании Киевсовета после принятия решения об открытии на Лукьяновской площади в Киеве театрально-зрелищного заведения “Киевская малая опера”, сообщалось, что здание, в котором планируется открыть культурное заведение, еще в начале XX века использовалось в качестве зрелищного социального объекта, где ставились оперы.

Планировалось, что Малая опера станет первым в столице театром оперного искусства для одаренной творческой молодежи города. Открытие Малой оперы планировалось в 2007 году.

2 апреля 2007 года заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что завершить реставрацию бывшего Клуба трамвайщиков по ул. Дегтяревской, 5-а, под Киевскую малую оперу планируется до 2009 года.

17 октября 2009 г. Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что проекта по созданию Малой оперы в Киеве уже не существует, поскольку в период кризиса нереально открывать и поддерживать заведения культуры.

См. также В Киеве не отказались от идеи Малой оперы (фото)