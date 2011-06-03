Украина и Россия вместе осваивают Антарктиду

Украина и Россия намерены подписать Меморандум о сотрудничестве в сфере исследований в Антарктике.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, проект Меморандума был представлен сегодня в Киеве во время седьмого заседания Подкомиссии по вопросам научно-технического сотрудничества Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Отмечалось, что сотрудничество украинской и российской сторон активно развивалось на уровне антарктических станций двух стран. Его итогом стало получение уникальных научно-технических результатов. Таким образом, сегодня актуальной задачей является выведение украинско-российского антарктического сотрудничества на межгосударственный уровень.

Проект двустороннего межведомственного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в Антарктике представила украинская сторона. Согласно этому документу, приоритетными направлениями признаны создание единой сети наблюдения, проведение совместных экспедиций, в том числе – морских, обмен учеными, выполнение совместных логистических операций. Было принято решение провести экспертизу проекта Меморандума и подписать его в октябре во время очередного заседания Подкомиссии.