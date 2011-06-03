В Украине появятся «электронные билеты» на поезда?

«Укрзализныця» не исключает возможности через 3-4 месяца ввести электронные билеты на поезда по всей Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Мною ставится вопрос, что если электронный билет будет введен, то он будет введен одновременно по всей территории Украины», - сказал он.

По словам гендиректора, ввести технологию электронного билета позволит автоматизированная система по продаже билетов под названием «Облако», которая сейчас отрабатывается железными дорогами.

«Технология электронного билета, его выдачи, прохождения проверки в поезде сейчас отрабатываются, и буквально в течение двух недель мы будем защищать этот вопрос у Бориса КОЛЕСНИКОВА (вице-премьер-министр, министр инфраструктуры) и приступим к выполнению поставленных задач», - отметил В.КОЗАК.

Гендиректор также сообщил, что с 1 июня электронный билет через Интернет можно купить дешевле, чем при покупке в кассе. В то же время он не назвал, насколько дешевле электронный билет, отметив, что это зависит от маршрута и прочего.

Как сообщал УНИАН, электронный билет был введен с 20 октября прошлого года в поезде №165/166 Днепропетровск-Киев.

«Укрзализныця» планировала к концу 2011 года ввести продажу электронных билетов еще в 20 поездах.

Справка УНИАН. Технология продажи электронных билетов предусматривает самостоятельную покупку пассажиром проездных документов через сеть Интернет (ресурс www.e-kvytok.com.ua) с оплатой полной стоимости проезда платежной карточкой и распечаткой посадочного документа на обычной бумаге.

Посадочный документ распознается (считывается) проводником вагона с помощью считывателя штрих-кода, который входит в комплект мобильного терминала контроля документов.

По окончании поездки пассажир получает проездной документ установленной формы на бланке строгой отчетности (заранее распечатанный в кассе и полученный начальником поезда до отправления). Данная технология применяется в рамках опытной эксплуатации, до перехода на оформление фискальных чеков непосредственно в поезде, которые заменят бланки строгой отчетности.