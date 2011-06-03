В старом военном манеже можно проводить художественные выставки

Кировоградская облгосадминистрация изучает возможность создания в областном центре регионального Художественного арсенала на базе военного манежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА со ссылкой на результаты совещания по данному вопросу.

Областной художественный музей из-за небольшой площади помещения имеет возможность экспонировать из 7,5 тысяч картин лишь 4% основного фонда. Создание дополнительных выставочных площадей поможет расширить экспозицию и развивать выставочную деятельность в будущем, считают в ОГА.

По словам советника главы облгосадминистрации Николая СУХОМЛИНА, руководство войсковой части Кировограда поддержало идею создания выставочного центра на базе военного манежа. По предварительным оценкам, реконструкция здания будет стоить более 8 млн. грн., поскольку под влиянием природных условий полностью уничтожена крыша помещения, в существенном ремонте нуждаются стены.

По мнению Н.СУХОМЛИНА, к проведению ремонтных работ можно привлечь спасателей, которые помогли бы разобрать завалы в форме тактических занятий.

Расширение выставочных площадей - не единственная проблема функционирования областного художественного музея, насущной потребностью остается гидроизоляция подвалов здания.

Проведенные в 2010 году исследования подтвердили, что грунтовые воды протекают под музеем на расстоянии меньше одного метра, что отражается на прочности фундамента. Техническое состояние здания не пригодно к эксплуатации из-за повышенной влажности и грибковых поражений, которые негативно влияют на состояние культурных ценностей и здоровье сотрудников. Условия хранения и экспонирования музейных предметов не отвечают современным требованиям. По заключению специалистов, здание музея нуждается в срочном проведении работ по гидроизоляции, укреплению фундаментов, обустройстве системы вентиляции, модернизации системы отопления и электросети.

Дом, в котором с 2001 года функционирует Кировоградский областной художественный музей, является памятником архитектуры начала ХХ века и исторически-художественной ценностью в архитектурном стиле «модерн».