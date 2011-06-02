Начальников двух киевских водоканалов вывели на чистую воду

В Киевской области разоблачены руководители двух городских водоканалов, которые в 2009 году нанесли государству убытков на 20 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, по инициативе председателя облгосадминистрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА специалисты Контрольно-ревизионного управления провели проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы.

В результате проверки КРУ и правоохранительными органами были разоблачены руководители предприятий «Бровары-водоканал» и «Белоцерковский водоканал». Установлено, что еще в 2009 году должностные лица во время закупки расходных материалов, необходимых для деятельности предприятий, подделали документацию, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 20 млн. грн.

Руководители-правонарушители и заместители председателей соответствующих горисполкомов, которые по своим функциональным обязанностям курирували это направление хозяйственной деятельности, уволены с должностей.

По фактам злоупотреблений возбуждены уголовные дела, проводится следствие.