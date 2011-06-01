Тигипко: средний размер у мужчин - 1470

По данным на 1 апреля т.г., в Украине количество пенсионеров, по сравнению с концом 2010 года, увеличилось на 60 тыс. человек – до 13 млн. 766. тыс. человек, количество плательщиков взносов в Пенсионный фонд на постоянной основе сократилось на 400 тыс. человек – до 14 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сегодня на брифинге.

По его информации, В Украине средний размер пенсии у мужчин составляет 1 тыс. 470 грн, у женщин – 1 тыс. 15 грн.