В цеху судостроительной компании упал мостовой кран: двое погибших

В пгт Приморский в Крыму в результате падения мостового крана погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в 15.39 в помещении цеха Феодосийской судостроительной компании „Море”.

Во время выполнения работ произошло разрушение и падение мостового крану, в результате чего погибло два человека и 1 человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован, говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.