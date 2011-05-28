В цеху судостроительной компании упал мостовой кран: двое погибших
15:33, 28 мая 2011Общество
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Трагедия в Феодосии
В пгт Приморский в Крыму в результате падения мостового крана погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в 15.39 в помещении цеха Феодосийской судостроительной компании „Море”.
Во время выполнения работ произошло разрушение и падение мостового крану, в результате чего погибло два человека и 1 человек с травмами средней степени тяжести госпитализирован, говорится в сообщении.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
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