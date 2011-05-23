Гражданин Грузии намеревался стать "вором в законе" в Донецке

Из Донецка депортирован гражданин Грузии, намеревавшийся стать «вором в законе».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в Донецкой области (УБОП) задержали гражданина Грузии, нелегально находившегося на территории Украины.

Этот 33-летний ранее неоднократно судимый по кличке «Валера Руставский», имеющий немалый авторитет в преступной среде, приехал в нашу страну несколько месяцев назад и проживал без регистрации, существуя, как он объяснил, «на деньги знакомых и родственников».

По словам заместителя начальника УБОП Дениса АРАБЕЯ, по данным милиции, целью приезда гражданина Грузии в Донецк было налаживание контактов для дальнейшей преступной деятельности. «Мы получили оперативную информацию о том, что данный гражданин в ближайшее время будет получать статус «вора в законе»», - добавил Д.АРАБЕЙ.

Он отметил, что убоповцы предотвратили эту «церемонию», задержав кандидата на воровской титул, и депортировали его на родину.

«Теперь в течение пяти лет ему запрещен въезд в Украину», - заключил Д.АРАБЕЙ.