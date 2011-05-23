У Добкина пишут 2-й список предприятий для «прославления» на бигбордах

Те харьковские предприятия, которые выплачивали зарплату в «конвертах» и список которых был вывешен на бигбордах, увеличили платежи в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя инициативу региона бороться с явлением выплаты зарплаты «в конвертах».

«Все компании увеличили платежи. Половина из них это те, которые в два раза подняли минимальную заработную плату», - сказал М.ДОБКИН.

Он предположил, что люди и «раньше также получали, просто им часть денег доплачивали в конвертах». По словам губернатора, «от этого выиграл бюджет – мы из всех сумм, которые увеличены, получаем больше подоходного налога».

Руководитель области отметил, что «часть компаний учли замечания и быстро переориентировались, и те данные, которые у нас есть из налоговой, позволяют нам говорить, что они обошлись без крайнего метода работы с ними. Есть и такие, которые пока не совсем понимают, вот и будем с ними работать».

М.ДОБКИН сообщил, что облгосадминистрация продолжит это дело и уже подготовила список новых компаний-«штрафников».

«Мы, - сказал он, - заставили таким образом отреагировать компании, хотя, понятно, что еще не все. Мы никого не пугаем – у нас нет такой функции пугать. Мы разместили названия этих компаний на больших бигбордах и написали, что эти структуры платят меньше, чем минимальная заработная плата. Были звонки, были жалобы, были просьбы, были угрозы, кстати. Но, тем не менее, мы эту стадию прошли, и сейчас, составляя второй список, каждую компанию предупредили, что «прославить» можем и их».