Губернатор: о европейских ценностях нужно меньше говорить

Глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ считает, что после противостояния 9-го мая во Львове в настоящее время лишь Буковина за уровнем сознания и толерантности способна возглавить продвижение регионов Украины в Европу, демонстрируя пример межконфессионального согласия и межнационального покоя и терпимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, комментируя одновременно 150-ю годовщину со дня перезахоронения праха Тараса Шевченко на Чернечей горе в Каневе и День Европы.

По словам М.ПАПИЕВА, именно на Буковине продемонстрированы вполне современные, европейские подходы к поиску и нахождению консенсуса, что в конечном итоге позволило найти толерантный выход понимания. «О Европе, европейских ценностях нужно меньше говорить, их нужно исповедовать», - прибавил глава облгосадминистрации.

М.ПАПИЕВ напомнил, что Черновцы и Буковина всегда были местом диалога между украинским и европейскими народами, что удостоверяет факт компактного проживания на этой территории свыше восьмидесяти европейских этносов. Именно на Буковине, по его словам, проводились международные конгрессы и встречи императоров, которые владели половиной Европы.

«Здесь творилась европейская политика, творилась новая Европа, - прибавил руководитель ОГА. – Очевидно, Буковине время повернуть прежний статус. В этом я вижу историческую миссию Черновицкой области, к такому призывал нас великий Кобзарь, который имел неистребимую, победоносную, искреннюю любовь к родному краю и всем сердцем желал счастливой судьбы для своего народа».