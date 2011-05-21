Установлен мораторий на внешнюю рекламу в центре Киева

В Киеве вступило в силу распоряжение КГГА об установлении моратория на прием заявлений о предоставлении разрешений на размещение внешней рекламы и выдачу разрешений на ее размещение в центральной части города, а также на основных магистралях Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Мораторий действует до 1 сентября 2011 года, подчеркивается в сообщении.

Как отметила начальник Главного управления по вопросам рекламы Людмила ДЕНИСЮК, накануне был подписан Меморандум о взаимопонимании между КГГА и операторами внешней рекламы Киева.

«Подписывая этот меморандум, мы ставили цель оптимизировать размещение объектов внешней рекламы и обеспечить формирование эстетического вида Киева до и во время проведения финальной части чемпионата по футболу в Киеве”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

По ее словам, выполняя требования Соглашения с Принимающим городом финального турнира Евро-2012 и Маркетинговые рекомендаций УЕФА ЕВРО 2012™ в части размещения внешней рекламы, городская власть опиралась на мнение и опыт мощнейших представителей рекламного бизнеса столицы.

В соответствии с распоряжением, распространителям внешней рекламы рекомендовано до 1 сентября этого года не устанавливать новые рекламные средства, на которые они раньше получили разрешения. Кроме того, до указанной даты за рекламные средства, которые еще не установлены, но имеют раньше выданные разрешения, плата за право временного пользования местами не будет начисляться и не будет взиматься.

«Нашей основной задачей является унифицировать по размеру, цвету, форме рекламные конструкции и сократить их количество. Без введения моратория выполнение этой задачи не возможно», - сказала начальник Главного управления по вопросам рекламы Л.ДЕНИСЮК.

Однако, по ее словам, мораторий не будет распространяться на случаи приведения рекламных средств в соответствие с требованиями типового классификатора рекламных средств.

Распоряжением КГГА определен перечень улиц, площадей, бульваров и тому подобное, внешними границами которых ограничивается центральная часть Киева, а также основные магистрали, на территорию которых распространяется действие моратория. Так, внешние границы центральной части города: улица Саперно-Слободская, Индустриальная, А.Довженко, О.Телиги, Электриков, Набережно-Крещатицкая, Надднепрянское и Набережное шоссе, Краснозвездный проспект, проспект Красных казаков, Московская площадь, площадь Великой Отечественной войны, Чоколовский бульвар.

Основные магистрали Киева: проспекты М.Бажана, Воссоединения, Ю.Гагарина, Освободителей, Генерала Ватутина, Победы, Космонавта Комарова, Воздухофлотский, Академика Глушкова, Академика Палладина, Академика Заболотного, Броварской, Днепровская набережная, Харьковское и Столичное шоссе, Харьковская и Ленинградская площади, бульвар Перова, Кольцевая дорога, улица Богатырская.