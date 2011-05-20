Иващенко находится с Луценко в одном отделении больницы

Бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО поместили в то же отделение (острых отравлений) больницы, что и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, но в другую палату.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром В.Иващенко во исполнение предписания суда этапировали из СИЗО в Киевскую больницу скорой помощи на обследование.

Ранее в ходатайстве суду В.Иващенко заявлял о необходимости комплексного медобследования, поскольку за последний месяц он уже потерял чувствительность ступней обеих ног.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражного управляющего государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества при санации завода.