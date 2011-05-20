У инженера из Кривого Рога изъяли три пушки

В Кривом Роге в квартире 57-летнего инженера одного из местных предприятий работники милиции изъяли три самодельных устройства, изготовленные по типу дульнозарядных пушек с фитильным запалом

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Пушки типа «Фальконет» длиной 1,09 м калибра 39 мм, «Бомбарда» длиной 450 мм калибра 32,5 мм и «Гаковница» длиной 1,32 м калибра 35 мм инженер изготовил по месту работы.

Изъятое направлено на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУМВД в области.

Следственным отделом Криворожского горотдела внутренних дел решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).