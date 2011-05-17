На Прикарпатье будут отмечать День Героев

На Прикарпатье 29 мая будут отмечать День Героев.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ с целью чествования памяти выдающихся деятелей украинского освободительного движения княжеского и казацкого времени, времен украинской революции и Второй мировой войны, десятилетий национального сопротивления ОУН-УПА и периода возрождения украинской государственности.

Как сообщили УНИАН в аппарате Ивано-Франковского облсовета, документ рекомендует районным советам, районным государственным администрациям и исполнительным комитетам городских советов городов областного значения организовать 29 мая 2011 года отмечание в области Дня Героев; провести в населенных пунктах области народные вече, тематические мероприятия, организовать выступления писателей, художников, общественных деятелей “Просвиты”, возложение цветов к могилам борцам за свободу Украины при участии представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, воинов УПА, представителей политических партий, общественных организаций, учащихся и студентов; способствовать проведению в церквях области поминальных богослужений памяти борцов за свободу и независимость Украины.

Управлению культуры облгосадминистрации рекомендовано организовать и провести в учреждениях культуры Прикарпатья культурно-художественные вечера, литературные чтения, оформить тематические экспозиции, выставки и презентации изданий и пр., а Главному управлению образования и науки облгосадминистрации - провести в учебных заведениях области беседы, лекции, воспитательные часы, просветительские акции с целью воспитания у молодежи уважения к истории украинского народа.

Будут также организованы военно-спортивные соревнования при участии молодежных организаций.

Справка УНИАН. День Героев, или Праздник Героев, установлен в честь украинских воинов - борцов за свободу Украины, прежде всего, рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманского времени, сечевых стрелков и воинов Армии УНР, УПА и деятелей ОУН. Отмечается в последнее воскресенье мая.

В 1941 году Второй Большой Сбор Организации украинских националистов постановил ежегодно, 23 мая, отмечать День Героев. Праздник был приурочен к трагическому дню 23 мая 1938 года, когда в Роттердаме был убит Евгений Коновалец. Было также отмечено, что именно в мае ушли из жизни «лучшие сыновья Украины XX века»: Николай Михновский, Симон Петлюра и Евгений Коновалец.

До обретения Украиной независимости праздник отмечался подпольно, после провозглашения независимости в 1992 году начал отмечаться открыто. Для удобства празднование было перенесено на последнее воскресенье мая. Сегодня День Героев отмечается прежде всего в Галичине, где к нему приурочиваются официальные торжества. Национал-патриотические организации добиваются, чтобы День Героев стал официальным государственным праздником.