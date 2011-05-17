В Херсоне на взятке поймали ректора университета

В Херсоне во время получения взятки задержан ректор университета.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, 16 мая ректор одного из высших учебных заведений Херсона получил взятку в размере 4,5 тыс. дол. за содействие в ускорении предварительной защиты и защиты диссертации на получение научной степени – кандидат наук.

По указанному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

По информации источника в правоохранительных органах, задержан ректор Херсонского международного университета бизнеса и права.