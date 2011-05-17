В Херсоне на взятке поймали ректора университета
18:30, 17 мая 2011Общество
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$4,5 тыс. за "быструю" кандидатскую
В Херсоне во время получения взятки задержан ректор университета.
Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, 16 мая ректор одного из высших учебных заведений Херсона получил взятку в размере 4,5 тыс. дол. за содействие в ускорении предварительной защиты и защиты диссертации на получение научной степени – кандидат наук.
По указанному факту прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.368 ч.2 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное следствие продолжается.
По информации источника в правоохранительных органах, задержан ректор Херсонского международного университета бизнеса и права.
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