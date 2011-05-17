У Попова говорят, что вернули городу книжный магазин «Сяйво»

Сегодня, 17 мая, Хозяйственный суд города Киева по иску ООО «Книгарня «Сяйво» принял решение в интересах территориальной общины города и вернул помещение книжного магазина в коммунальную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра ПУЗАНОВА.

«Мы приветствуем такое решение и надеемся на окончательное завершение судебных процессов вокруг «Сяйва» в ближайшее время. Судьба этого книжного магазина уже давно вышла за рамки сугубо приватизационного конфликта. «Сяйво» - это не только символ грабительской приватизации коммунального имущества, которая происходила в Киеве в последние годы, но и символ пренебрежения культурными потребностями киевлян в интересах недобросовестного бизнеса”, - отметил А.ПУЗАНОВ, комментируя решение суда.

Он заверил, что после завершения судебных процессов в этом помещении опять будет открыт книжный магазин.

Как отмечают в КГГА, помещение книжного магазина «Сяйво», площадью 363,8 кв. м, который находится по адресу: ул. Красноармейская, 6, было продано Управлением по вопросам коммунального имущества, приватизации и предпринимательства Шевченковского районного совета на аукционе в сентябре 2009 года. Затем помещение сначала было сдано в аренду, а потом перепродано.

По данным горгосадминистрации, Хозяйственный суд Киева признал недействительными: результаты аукциона по продаже помещения книжного магазина «Сяйво», договор купли-продажи помещения книжного магазина, который был заключен между Шевченковским райсоветом и ООО «Абриль-студио» в 2009 году, а также договор, по которому помещение было перепродано в интересах третьего лица. Таким образом, помещение книжного магазина опять возвращено в коммунальную собственность.