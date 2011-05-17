Бахматюк: Украине подойдет польская модель развития агросектора

Руководитель группы компаний «Авангард», Олег БАХМАТЮК считает, что Украине вполне могла бы подойти польская модель развития рынка земли и аграрного сектора. Такое мнение он высказал на пресс-конференции, посвященной результатам социологического исследования «Что такое украинское село сегодня?».

О.БАХМАТЮК отметил, что даже во время кризиса Польша практически не пережила никаких экономических неурядиц, а наоборот - немного выросла. “И одним из эффективных элементов /роста — ред./ был рынок земли, подытожил он.

Глава агрохолдинга подчеркнул, что в Европе сельское хозяйство – это не экономический проект, а социальный проект по занятости населения. “...намного выгоднее дотировать население, которое живет в селе, чем интегрировать его в инфраструктуру города и увеличивать социальные выплаты», – считает он.

«Мое видение развития: около 40% рынка должен занимать мелкий фермер. И туда государство должно направить максимальное содействие социального характера. Это и стимулирование деятельности, и дотации прямого характера – молодым семьям, на жилье, на учебу – то есть то, что сохранит само село, его культуру. А также уменьшит выплаты на инфраструктуру за счет того, что в село придут новые люди, в него фактически пустят новую кровь”, сказал он.

О.БАХМАТЮК также добавил, что в развитии села заинтересованы и средние игроки, и крупные: “Средний игрок – 30% – тот, кто будет фактически балансировать внутренний рынок. И крупный игрок – те инструменты, благодаря которым государство будет осуществлять свое политическое влияние на внешних рынках».

Комментируя результаты исследования, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что зажиточный украинский крестьянин ушел в историю. «Произошло фундаментальное изменение в украинской ментальности. Земля в Украине всегда была культурным базисом, источником жизненных течений, достатка и так далее. Но... Люди на селе не желают работать – даже если у них есть возможность. Так ответили 66,2% жителей села. И это свидетельствует об определенной безысходности и нежелании каких-либо перемен», – добавляет эксперт.

Среди показательных результатов исследования — тот факт, что подавляющее большинство жителей украинского села не выращивают продукцию на продажу

В частности, на вопрос, хотите ли вы работать на сельскохозяйственном предприятии, 66,2% опрошенных ответили отрицательно; 24% ответили, что хотели бы, но не имеют возможности. Исследование показало, что только 4,6% респондентов работает на свино- и птицефермах, молокозаводах, перерабатывающих предприятиях.

Более того, результаты исследования показали, что 71,4% опрошенных ответили, что не выращивают в своем хозяйстве продукцию на продажу; 18,7% ответили, что выращивают; 7,8% ответили, что желание есть, но нет возможности продавать.

Справка УНИАН. Социологическое исследование «Что такое украинское село сегодня»? - первое масштабное исследование за все годы независимости Украины, посвященное проблематике развития сельских территорий. Во время исследования было опрошено 2000 респондентов из всех регионов Украины.

Исследование было проведено еженедельником «Комментарии» и сайтом comments.uaсовместно с Институтом Горшенина при поддержке О.Бахматюка.