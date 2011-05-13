Amnesty International: ситуация с правами человека в Украине тревожная

Правозащитная организация Amnesty International в своем годовом отчете назвала «тревожной» тенденцию изменения ситуации с правами человека в Украине.

Главным образом, беспокойство международной организации вызывают преследования украинских правозащитников правоохранительными органами, пишет ZN.ua. «Они подвергались нападениям и преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов, в связи с их работой по защите прав человека», - говорится в отчете.

Amnesty International зафиксировала по меньшей мере три таких случая, в отчете упоминаются два из них:

в мае 2010 года Андрей ФЕДОСОВ, председатель всеукраинской организации пользователей психиатрической помощи ЮЗЕР, подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, получал телефонные звонки с угрозами. Милиция отказалась зарегистрировать жалобу и не приняла никаких действий. В июле он был задержан на сутки в связи с преступлением, предположительно совершенным 10 лет назад, когда ему было 15 лет. 20 сентября выдвинутые против него обвинения были сняты, так как было доказано, что он в то время был в закрытой детской больнице и не мог совершить преступление.

29 октября 2010 года профсоюзному активисту Андрею БОНДАРЕНКО было приказано пройти принудительное психиатрическое обследование по решению суда в Виннице. Решение было поддержано после апелляции в ноябре. А.БОНДАРЕНКО не сообщал о психических заболеваниях, однако претерпел три психиатрических экспертизы, чтобы доказать свою вменяемость. Среди причин своего требования прокурор назвал «чрезмерную осведомленность о своих правах и правах других людей», и «неконтролируемую готовность защищать эти права». А.БОНДАРЕНКО защищал права сезонных рабочих на заводах сахарной свеклы в Винницкой области и вскрывал коррупцию на высоком уровне.

В отчете также упоминаются случаи пыток и жестокого обращения с гражданами в отделениях милиции, тюрьмах. Отмечается, что Управление мониторинга прав человека Министерства внутренних дел Украины ликвидировано спустя примерно месяц после прихода на должность министра Анатолия МОГИЛЕВА. Оно было заменено меньшим подразделением без компетенции мониторинга.

Несмотря на то, что в январе 2010 года заместитель начальника Департамента по исполнению наказаний заявил, что медицинских учреждений в тюрьмах не хватает, заключенным было запрещено лечение за пределами тюрьмы. Так, беженец из Абхазии Тамаз КАРДАВА скончался в больнице 7 апреля прошлого года, ему было отказано в жизненно важной медицинской помощи. Сообщается, что он был подвергнут пыткам в Шевченковском РУВД Киева, с целью заставить его признаться в краже со взломом. Медицинские отчеты подтверждают, что он был сильно избит и изнасилован с помощью дубинки. За последние два месяца его содержания под стражей он был лишен какого-либо специализированного медицинского лечения, и состояние его здоровья резко ухудшалось. 30 марта он провел шесть часов на полу в зале Шевченковского суда Киева. Судья отклонил просьбу адвоката о немедленном переводе его в больницу.

В отчете отмечается, что лица, ищущие убежища в Украине, продолжают находиться в опасности беспричинного задержания, расизма и вымогательства со стороны милиции и возвращения в страны, где они будут подвергаться риску серьезных нарушений прав человека. Милиция, говорится в документе, продолжает задерживать людей из-за цвета их кожи.

Сообщается и о нарушениях свободы собраний. Так, в мае-июне 2010 года были избиты мирные демонстранты, протестующие против незаконной вырубки деревьев в Харькове. Демонстранты описали, как милиция стояла в стороне, не вмешиваясь, когда охранники коммерческой фирмы, охраняющей горсовет, избивали демонстрантов и журналистов. Некоторым из них было позже отказано в медицинской помощи. Около 10 демонстрантов были задержаны, а Андрей ЕВАРНИЦКИЙ и Денис ЧЕРНЕГА были приговорены к 15 суткам лишения свободы за «отказ подчиняться сотрудникам правоохранительных органов», хотя видеозапись событий показывает, что демонстранты вели себя мирно по отношению к милиции.