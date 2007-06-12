В Киеве зафиксирован новый рекорд взяточничества

Семьдесят тысяч долларов или 350 тысяч гривен. Такую взятку получил столичный налоговик - сотрудник отдела борьбы с легализацией прибылей, полученных преступным путем.

На горячем коллегу-коррупционера поймали первого июня сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью. По данным УБОПа это самая крупная из зафиксированных взяток, которые получали налоговики. В понедельник Соломенский районный суд Киева продлил срок содержания обвиняемого еще на три месяца. Чиновнику угрожает до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

5 канал