У Мемориала Славы неизвестные выкосили тюльпаны

В Сумах накануне Дня Победы неизвестные выкосили три квадратных метра цветов на клумбе около Мемориала Славы, в результате чего исчезли около 200 тюльпанов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Сумском городском коммунальном предприятии «Зеленстрой».

«Мы высаживали эти цветы еще осенью, ухаживали за ними, чтобы ко Дню Победы они порадовали ветеранов и тех, кто придет на торжественные мероприятия. Выкосить 200 цветов - это не на букетик, это на продажу. Тот, что это сделал - просто моральный урод!» - заявил о происшедшем директор КП «Зеленстрой» Сергей ПРОКОПЕНКО.