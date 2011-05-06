Ивано-франковцы снова покажут в Киеве "Солодку Дарусю" и "Нацию"

11-12 мая в Национальном драматическом академическом театре имени Ивана Франко в Киеве Ивано-Франковский академический областной украинский музыкально-драматический театр покажет спектакли «Солодка Даруся» и «Нация» по одноименным произведениям Марии МАТИОС, которые поставил художественный руководитель театра, заслуженный артист Украины Ростислав ДЕРЖИПОЛЬСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщила сама писательница М.МАТИОС.

По ее словам, с момента премьеры в ноябре 2008 года театр в Киеве 75-й раз будет показывать «Солодку Дарусю» и 25-й - «Нацию», премьера которой состоялась 10 апреля 2010 года.

С этими спектаклями театр гастролировал в Киеве, Львове, Кировограде, Полтаве, а также принимал участие в фестивале Гогольfest.

Недавно Ивано-Франковский муздрамтеатр вернулся из гастрольного тура по канадским городам Оттава, Монреаль, Торонто, жители которых также имели возможность увидеть «Солодку Дарусю» и «Нацию».

В ближайшее время театр будет гастролировать в Херсоне.

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