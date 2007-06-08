Костенко хочет вынести соглашения ТЭК на заседание СНБО

Один из лидеров «Украинской правицы», лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что все стратегически важные для национальной безопасности соглашения в сфере топливно-энергетического комплекса должны согласовываться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, таким образом Ю.КОСТЕНКО прокомментировал публикации в украинских СМИ о намерениях действующего правительства передать газотранспортную систему Украины в аренду РФ до 2030 года, а также заявление Министерства топлива и энергетики, которое опровергает эти публикации.

«Если действующее правительство подпишет стратегически важные для национальной безопасности соглашения в сфере ТЭК, – в первую очередь в ядерной энергетике, электроэнергетике и относительно ГТС, - не согласовав их на заседании СНБО, они будут недействительными», - убежден лидер УНП.

Ю.КОСТЕНКО напомнил, что согласно президентским актам «все международные соглашения, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности, должны проходить процедуру одобрения на заседании СНБО». По словам лидера УНП, «в случае их принятия СНБО, правительство получает полномочия эти соглашения парафировать». Последней инстанцией «контроля качества международных соглашений является Верховная Рада», - напомнил Ю.КОСТЕНКО.

Он также выразил согласие с секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩОМ, который призвал правительство прекратить подписание документов, которые являются сомнительными с точки зрения национальных интересов.