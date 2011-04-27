Азаров предлагает установить доплаты медикам за ночные дежурства

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает со следующего года установить доплаты медицинским работникам за ночные дежурства.

Как сообщает Правительственный портал, об этом Н.АЗАРОВ заявил во время совещания по вопросам реформирования отечественной системы здравоохранения.

«Мы готовы со следующего года установить доплаты медикам за внеочередные ночные дежурства», - подчеркнул глава правительства.

Н.АЗАРОВ добавил, что во время модернизации системы здравоохранения особое внимание будет сосредоточено на том, чтобы зарплата медицинских работников повысилась в соответствии с квалификацией, нагрузкой и особыми условиями работы.

«Даже во время реорганизации медики не должны терять в зарплате. Если, например, главный врач становится заведующим лабораторией, то необходимо сохранить за ним уровень заработной платы и всех надбавок. Давайте сразу об этом договоримся, чтобы только повышать социальную защиту медиков, чтобы не было опасений», - сказал премьер.