Хмельницкая область будет выращивать горох для Израиля

Одно из предприятий Хмельницкой области будет экспортировать горох в Израиль.

Об этом в интервью УНИАН сообщил председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА.

“В селе Бражинцы Полонского района тамошнее предприятие заключило договор направления с израильской компанией по выращиванию на 500 гектаров израильского гороха. Весь урожай, согласно подписанным соглашениям, по экологически чистым технологиям, будет отправлен на экспорт в эту страну. Зарубежные партнеры, желая получить качественный продукт, активно помогают полонским фермерам освоить новую для нашего края агрокультуру, полностью финансируя все процессы”, - отметил губернатор.

Он подчеркнул важность освоения новых культур на землях области и допустил, что при условии рентабельности посевы под эту культуру в дальнейшем будут увеличены.