На праздновании Дня Победы во Львове могут произойти столкновения

На праздновании Дня Победы во Львове может произойти стычка между представителями разных политических сил.

Как пишет газета «Сегодня», на праздник Победы 9 мая в город собирается приехать тысяча крымчан из партии «Русское единство» и одесситов из организаций «Дозор» и «Родына» с 15-метровым красным флагом. Националисты обещают встретить их «с кулаками».

Газета напоминает, что 21 апреля горсовет Львова запретил красные флаги в День Победы вопреки решению Верховной Рады.

«Скандальный «свободовец» Юрий МИХАЛЬЧИШИН пригрозил: мол, будет прогуливаться 9 мая по Львову в компании боксера, львовянина Андрея КОТЕЛЬНИКА», - пишет «Сегодня». На сессии горсовета он заявил, что ждет «мордобоя и массовых беспорядков», и попросил местные власти через суд запретить марш «Русского единства». «Это марионетки Кремля и его лакеев в Украине, они хотят устроить провокацию, чтобы запугать и унизить львовян», - заявил Ю.МИХАЛЬЧИШИН.

Мэр Львова Андрей САДОВИЙ сказал, что заявку о марше «Русского единства» горсовет зарегистрировал, но если увидит, что есть опасность стычек, то обратится в суд с просьбой запретить шествие.

Источники газеты в «Свободе» признались, что попытаются не пустить автобусы с крымчанами во Львов и легковушками заблокируют им въезд в город. «Мы не допустим похода с советскими тряпками, пусть у себя в Крыму и Одессе творят что хотят, но не во Львове», - сказал изданию один из «свободовцев».

«Это наши гости, они приедут, чтобы отпраздновать с нами День Победы. Мы вместе пойдем к Холму Славы, где похоронены погибшие воины. Запретить такой поход не имеют права», - говорит глава Совета ветеранов ВОВ Львовской области Тимофей МАХОНЕК.