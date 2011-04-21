Директор детективного агентства торговал данными прослушивания

Сотрудниками Управления СБУ в Одесской области изобличен в противоправной деятельности и задержан директор одесского детективного агентства, торговавший информацией, добытой вследствие несанкционированных телефонной прослушки граждан и видеонаблюдения за ними.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, уточнив, что «при обыске офиса агентства оперативники обнаружили DVD-диски с соответствующими видеоматериалами и документами, а также распечатанные сведения на почти сотню пользователей мобильной связи с указанием номера, длительности разговора и местонахождения абонента».

Установлено, что «злоумышленники вмешивались в личную жизнь одесситов, которые даже не догадывались, что стали жертвами незаконной детективной деятельности».

Следственным отелом УСБУ в Одесской области возбуждено уголовное дело относительно директора агентства, согласно признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

«Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет», - резюмировали в пресс-группе УСБУ.