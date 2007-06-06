Украина - единственная в Европе страна без политики в области наркомании

Эксперты выступают против введения замещающей терапии для наркозависимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции, посвященной проведению акции “За здоровый образ жизни”.

Руководитель Ассоциации психиатров Украины Семен ГЛУЗМАН выразил мнение, что в нашем государстве ширится эпидемия наркозависимости, но в то же время это единственная европейская страна, в которой нет наркополитики. “У нас существуют имитационные документы, проводятся встречи, общественные слушания, но наркополитика, как часть социальной политики, отсутствует”, - подчеркнул С.ГЛУЗМАН.

Он добавил, что во всем цивилизованном мире и даже на постсоветском пространстве реабилитационную помощь наркозависимым людям предоставляют немедицинские структуры. Вместо этого в нашей стране этой сферой занимаются медики. По словам С.ГЛУЗМАНА, большинство наркологов не умеют лечить, а просто зарабатывают на псевдолечении большие деньги. В Украине доныне не существует ни одной государственной структуры, которая бы занималась реабилитацией наркозависимых.

Присутствующий на пресс-конференции вице-президент общественной организации “Движение жен и матерей против аморальности”, генерал СБУ Валерий КРАВЧЕНКО заявил, что до 1999 г. в Украину ввозилось 85% наркотиков, а теперь ситуация кардинально изменилась: 85% изготовляют в нашей стране.

На пресс-конференции речь шла о заместительной терапии, а именно об использовании метадона и трамадола при реабилитации наркозависимых. По мнению С.ГЛУЗМАНА, метадон – это тот же наркотик, который помогает спастись от других, более сильных наркотиков - кокаина, героина. По словам В.КРАВЧЕНКО, “за метадоновой программой стоят большие деньги. Существует даже план, предусматривающий “подсадить” на метадон больше людей. Цена вопроса – 100 млн. долларов США”.

Он также отметил, что ситуация из трамадолом и другими сильнодействующими психотропными средствами аналогичная. Министерству здравоохранения Украины нужно всего 4 млн. капсул трамадола в год, тогда как фармацевтические предприятия выпускают 90 млн. Проблема в том, что препарат не квотирован, следовательно, начинают действовать товарные отношения - спрос порождает предложение, считает председатель вице-президент общественной организации.

Участники пресс-конференции выступили за введение квоты на изготовление и контроля над реализацией сильнодействующих психотропных средств (трамадол, трамалгин), а также за отказ от “легких” наркотиков и практики заместительной терапии. Они также заявили о намерениях проводить демонстрации и пикеты с целью добиться выполнения этих требований. Первым подобным шагом будет акция “За здоровый образ жизни”, которая состоится 9 июня на Майдане Незалежности в Киеве.