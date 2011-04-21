Во Львове будут просить суд запретить марш «Русского единства» 9 мая

Львовский городской совет подаст иск в суд относительно марша «Русского единства» во Львове, запланированного на 9 мая.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«В городской совет ежедневно поступает множество обращений относительно 9 мая. Мы все эти обращения систематизируем и подадим иск», - сказал городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

По его словам, городской исполнительный комитет, в соответствии с действующим законодательством, не имеет права давать или не давать разрешение на проведение той или иной акции. «Но если городской совет видит в этом нарушение прав человека, или видит моменты, которые могут привести к дестабилизации ситуации, то мы обращаемся в суд. Желающих принять участие в суде мы также пригласим, чтобы они вместе с городской властью приобщились к защите интересов общины Львова», - сообщил А.САДОВЫЙ.

Как сообщалось, ранее мэр Львова назвал провокацией намерение партии «Русское единство» привезти во Львов 9 мая несколько сотен своих членов, чтобы они устроили шествие по улицам города. Такие планы русские националисты аргументировали тем, что власти Львова якобы намерены запретить празднование Дня Победы во Львове.

Между тем на днях Львовский окружной административный суд оставил без рассмотрения иск о запрещении марша партии "Русское единство" с советскими флагами во Львове в День Победы 9 мая.