ЕБРР готов финансировать повышение урожая в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставлять средства для повышения урожайности зерновых в Украине до 60 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Н. АЗАРОВ, по словам его пресс-секретаря, в ходе встречи сообщил, что урожай в 60 млн. тонн зерна в год является ориентиром для Украины на будущие годы.

Премьер-министр также отметил, что в стране увеличиваются посевы кормового и продовольственного зерна за счет сокращения посевов технических культур.

На сегодняшний день в Украине, по словам Н.АЗАРОВА, 7 млн. гектаров пашни не заняты посевами, и эти площади будут освоены в ближайшие годы.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует урожай зерна в 2011 году на уровне 42 млн. тонн.

В 2010 году в Украине хозяйствами всех категорий получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки, из них зерна продовольственных культур – 17,7 млн. тонн (45%), фуражных зерновых – 21,5 млн. тонн (55%).