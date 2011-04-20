Подельникам Лозинского суд дал от 4 до 9 лет за решеткой

Трое фигурантов уголовного дела, возбужденного против бывшего народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО за убийство жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка, приговорены к разным срокам лишения свободы, в частности и условно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня объявила судья Днепровского района г. Киева Нелли ЛАСТИВКА.

Объявление приговора длилось почти 5 часов.

В частности, по приговору суда, к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений ГОРБЕНКО.

Решением суда он также лишен права в течение 3-х лет занимать должности в правоохранительных органах и представлять интересы во властных структурах. Вместе с тем, Е.ГОРБЕНКО лишено классного чина «советник юстиции».

Бывшего начальника Голованевского райотдела милиции этой же области Михаила КОВАЛЬСКОГО, учитывая его искреннее раскаяние, активное сотрудничество со следствием, добровольное увольнение из органов внутренних дел, суд решил лишить свободы на срок 5 лет с отменой исполнения приговора, если он в течение 3-х лет не совершит какого-либо другого преступления, исправно будет извещать органы внутренних дел об изменении места своего жительства, и будет являться в ОВД для внесения соответствующих отметок.

Также М.КОВАЛЬСКИЙ лишен специального звания “подполковник милиции”.

Третий фигурант дела - егерь Василия ПЕРЕПЕЛИЦА – приговором суда приговорен к 4 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря 2010 года Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.

Во время судебных дебатов 1 апреля 2011 года В.ЛОЗИНСКИЙ, выступая с последним словом, заявил, что не убивал гражданина В.Олийныка, а бывший егерь Голованевского лесничества Кировоградской области Василий ПЕРЕПЕЛИЦА заверял, что В.Олийныка убил не В.ЛОЗИНСКИЙ, а он сам по неосторожности во время незаконной охоты в лесу.

В то же время прокуратура требовала приговорить В.ЛОЗИНСКОГО к пожизненному заключению. Адвокат обвиняемого просил суд оправдать его подзащитного. В частности, адвокат назвал все обвинения прокуратуры безосновательными. По его словам, В.Олийнык погиб в результате несчастного случая.