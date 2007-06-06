Известный французский актер разбился на мотоцикле (фото)

Знаменитый актер Жан-Луи Трентиньян (Jean-Louis Trintignant) попал в больницу после аварии на мотоцикле на юге Франции, сообщает радиостанция "Франс-Инфо" со ссылкой на местную жандармерию.

76-летний актер известен по фильму "Мужчина и женщина" (1966), где он сыграл роль профессионального автогонщика, и по делу об убийству его дочери - Мари Трентиньян, которую избил до смерти ее друг в отеле Вильнюса.

Жан-Луи не справился с управлением мотоциклом и получил перелом ноги и множество ушибов.

Один из проезжавших мимо автомобилистов привез актера в центр скорой помощи Пон-Сент-Эспри (родного города Трентиньяна), откуда пострадавшего перевезли в другую больницу.

Жан-Луи Трентиньян родился 11 декабря 1930 в Пон-Сент-Эспри (Прованс) в семье владельца кондитерской фабрики. С детства увлекался поэзией и театром, но по настоянию родителей начал изучать юриспруденцию. В 19 лет Трентиньян поступил в Париже на актерские курсы режиссера и педагога Шарля Дюллена, и с 1951 года работал в различных театрах.

В 1955 году актер дебютировал в кино, сыграв в одном из эпизодов фильма "Если парни всего мира".

Роль в фильме Клода Лелуша "Мужчина и женщина" принесла Трентиньяну международную известность и статус звезды. Фильм получил главный приз, "Золотую пальмовую ветвь" на Международном кинофестивале в Каннах и премию "Оскар".

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