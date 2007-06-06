Погода на 7-11 июня

Завтра в Украине будет сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 7 июня в нашей стране будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков, лишь в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей 17-20°, на севере Левобережья и востоке страны местами 6-9° тепла; днем 23-28°, в южной части до 30°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°. На Закарпатье: без осадков; температура ночью 12-17°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

8-9 июня переменная облачность. В отдельных районах небольшие кратковременные грозовые дожди, только в южной части, а ночью 9 июня в Украине преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и на севере Левобережья ночью 8-13°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18-20°, днем 24-29°, на юге до 31°. На Закарпатье: отдельные небольшие грозовые дожди; температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

В южной части преимущественно без осадков, только днем 11 июня отдельные грозовые дожди; температура ночью 15-20°, днем 10 июня 28-33°, 11 июня 25-30°. На остальной территории страны 10 июня местами небольшой дождь, 11 июня кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-17°, 11 июня в восточных областях и на севере Левобережья 9-15°; днем 10 июня 25-30°, 11 июня 20-26°, в восточных, Кировоградской, Днепропетровской области до 28°. На Закарпатье: кратковременные дожди, грозы (10 июня местами); температура ночью 14-19°, днем 10 июня 26-31°, 11 июня 23-28° (в горах ночью 10-15°, днем 16-21°).

В Киеве и области 7 июня переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°; по области ночью 10-15°, днем 23-28°.

8-9 июня переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.

10 июня ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 11 июня кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°; днем 10 мая 25-30°, 11 мая 20-25°.