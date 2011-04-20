Министерство юстиции утвердило единый график работы всех органов регистрации актов гражданского состояния в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, РАГСы переведены на единый график с целью более эффективной организации их работы и создания удобных, предусмотренных для граждан условий по пользованию услугами органов РАГСов.

Министр также сообщил, что единый график работы органов регистрации актов гражданского состояния будет введен с 1 июня 2011 года.

Так, выходными днями для отделов РАГС будут установлены воскресенье и понедельник. А в случае проведения индивидуальных обрядов государственной регистрации брака, рождений исключительно исполнительными органами сельских, поселковых и городских советов (кроме городов областного значения) выходными днями для отделов РАГС, которые подчинены районным и горрайонным управлениям юстиции, определены суббота и воскресенье.

Государственная регистрация смерти будет осуществляться ежедневно, в том числе в нерабочие, праздничные и выходные дни.

Прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния будет осуществляться в течение каждого рабочего дня по всем вопросам, относящимися к их компетенции.

Один из рабочих дней недели работников РАГСов обязаны отвести для предоставления бесплатных консультаций по вопросам применения семейного и гражданского законодательства, а также истребования документов о государственной регистрации актов гражданского состояния. (Данные вопросы входят в Перечень платных услуг, которые могут предоставляться отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22.12.2010 № 1168.)

Установлен также один санитарный день в месяц для обработки помещения архивохранилища отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Начальникам территориальных органов юстиции поручено обеспечить пересмотр графиков работы отделов РАГС до указанного срока – 1 июня 2011 года. А также - проинформировать население, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, средства массовой информации о графиках работы и приема граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния.