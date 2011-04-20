Все 232 храма в Херсонской области не нравятся пожарным

Все 232 культовых сооружения в Херсонской области имеют проблемы с противопожарной безопасностью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, об этом свидетельствуют результаты проверки культовых помещений – церквей, костелов, соборов и других сооружений, в которых проводится богослужение.

В частности, по результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности при эксплуатации сооружений. Большинство объектов не обеспечено первичными средствами пожаротушения. Установки противопожарной автоматики в большинстве случаев либо отсутствуют, либо не отремонтированы, либо обслуживаются ненадлежащим образом. Сигналы противопожарной сигнализации не выведены на пульты централизованного наблюдения охраны. Источники внешнего противопожарного водоснабжения в 10% случаев не достроены, или не отремонтированы. Выявлены и нарушения эксплуатационных требований к участкам электросетей.

Ни один из храмов не был закрыт, но противопожарные службы облуправления МЧС о выявленных недостатках в письменном виде проинформировали руководителей конфессий, государственные администрации и органы местного самоуправления.

В настоящее время инженерно-инспекторским составом МЧС проводятся инструктажи с обслуживающим персоналом объектов, которые будут задействованы в проведении мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности.

Также руководство УМЧС накануне Пасхи обратилось к священнослужителям и прихожанам с просьбой соблюдать правила безопасности при обращении с источниками открытого огня – свечами и с электричеством.