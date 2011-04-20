Празднование 450-летия Пересопницкого Евангелия началось с его копии

В Национальном университете «Острожская академия» презентована факсимильная копия знаменитого «Пересопницкого Евангелия» - написанной на Ровенщини 450 лет назад первой священной книги на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, этой презентацией в Ривненской области начались мероприятия по случаю юбилея Первокниги.

НУ «Острожская академия» получила единственную пока уникальную факсимильную копию книги, изготовление которой профинансировал ровенский бизнесмен Олег КАШТАН. Изготовление копии «Пересопницкого Евангелия» ему обошлось в 10 тысяч долларов.

Как объяснил во время презентации зам главы облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ, не случайно именно это высшее учебное заведение получило копию, ведь «Пересопницкое Евангелие» начинали писать на территории бывшего Острожского княжества, а в «Острожской академии», которая была одно время первым высшим учебным заведением Восточной Европы, впервые в конце XVI века было напечатано довольно много ценных и известных книг. Среди них и «Острожская Библия» - первое печатное издание, в котором на церковнославянском языке были напечатаны все основные Библейские тексты.

Вскоре, кроме этого экземпляра, у «Острожской академии» будет и полиграфическое переиздание книги ««Пересопницьке Євангеліє. Витоки сьогодення» с транслитерацией. По замыслу организаторов, таких книг будет напечатано 450 экземпляров, их будут реализовывать гостям и участникам юбилейных мероприятий в августе 2011 года в селе Пересопница Ровенского района.

Кроме копии Первокниги, была также презентована юбилейная монета „Пересопницьке Євангеліє”, выпущенная на Монетном дворе Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе 2011 г. в Ровенской области пройдут мероприятия по случаю 450-летия «Пересопницкого Евангелия».