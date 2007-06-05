Интер купил исторический формат для Шустера

Савик Шустер подтвердил факт подписания соглашения с каналом «Интер». Кроме общественно-политического ток-шоу и спортивного проекта, он будет работать над исторической программой, сообщает Телекритика. По словам Савика, это международный формат, приобретенный «Интером» специально для него.

«Я пока еще не хочу говорить о нем – еще рановато», – сказал господин Шустер, но сообщил, что концепция шоу уже готова. На вопрос, готовы ли уже пилоты нового проекта, ведущий ответил: «Там не нужны пилоты».

Напомним, раньше главный продюсер «Интера» Анна Безлюдная сообщила о приобретении «Интером» британского формата для производства программы «Великие украинцы».

На вопрос о том, собирается ли он привести с собой на «Интер» команду, которая работала над «Свободой слова», Савик ответил: «А кто мне эту команду давал? Так интересно выходит. ICTV говорит: «Формат – наш». Формат не их, а НТВ! Есть люди, которых я лично находил и приглашал, и они, по-видимому, захотят уйти со мной. А те, которые работали на ICTV, останутся на канале». Раньше генпродюсер ICTV Михаил Павлов сказал «ТК», что людям, которые работают в проекте «Свобода слова», предложат остаться.

Вопрос о возможных кандидатах на место ведущего «Свободы слова» на ICTV Савик Шустер оставил без ответа.