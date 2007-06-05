Венецианская комиссия подложила свинью Тимошенко

Венецианская комиссия «настоятельно рекомендует» изъять согласно законодательству Украины положения, касающиеся императивного мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ относительно вчерашних выводов Венецианской комиссии.

По его словам, Венецианская комиссия рассматривала не только вопрос относительно императивного мандата депутатов местных органов власти, но и относительно применения такого положения на национальном уровне.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, Венецианская комиссия констатирует, что в европейских странах существует «исключительно теория свободного мандата представителей народа». По его словам, в соответствии с этим, члены парламента рассматриваются «как представители всего народа и они ответственны только перед своей совестью».

По словам С.ГОЛОВАТОГО, в нескольких Конституциях европейских стран, в частности, в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии даже запрещено давать депутатам инструкции от своих партий или от кого-либо другого.

С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что императивный мандат в виде исключения существует за пределами Европы, а именно в Китае, Индии, Нигерии, Южной Африке, Кубе, Вьетнаме, Северной Корее.

С.ГОЛОВАТЫЙ добавил, что Венецианская комиссия считает, что решение вопроса о прекращении полномочий депутата политической партией или блоком, является несовместимым с принципом свободного и независимого мандата депутата и также является несовместимым с другими положениями Конституции Украины.

По его словам, закон об императивном мандате оставляет возможность принятия «очень важных решений относительно, в частности, статуса депутата руководящим органам партии». «И это не отвечает требованиям, вытекающим из верховенства права, это нарушает принцип свободного и независимого мандата депутатов», - отметил С.ГОЛОВАТЫЙ.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что внедрение является несовместимым «с традиционной и общепринятой в Европе демократической доктриной».

С.ГОЛОВАТЫЙ заявил, что демократические принципы требуют, чтобы политические конфликты разрешались через свободные дебаты между политическими партиями и обществом в целом.

По его словам, Венецианская комиссия отмечает, что отзыв избирателями и соответствующей партией депутатов как на местном, так и на национальном уровне не отвечает европейским стандартам и является несовместимым с Конституцией Украины.