Кабмин выделил средства на ремонт Лавры вместо Андреевской церкви

Кабинет министров Украины перераспределил 14 млн. грн. на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится в постановлении №334 от 28 марта т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, данным постановлением отменяется действие распоряжения №154-р от 14 февраля т.г., которым Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предусматривалось выделить 57 млн. 450 тыс. грн., в том числе 17 млн. 450 тыс. для осуществления мероприятий по празднованию 1000-летия основания Софийского собора и проведения противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви.

Вместе с тем, правительство решило выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 542 млн. грн., из которых 14 млн. грн. – для проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах Киево-Печерской лавры.