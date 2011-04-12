Азаров предлагает Путину переговоры о новом газовом соглашении

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым активизировать переговоры относительно нового газового соглашения между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ сегодня в Киеве.

«Учитывая масштаб и значимость нашего взаимодействия в топливно-энергетической сфере и наши неоднократные разговоры, и переговоры о необходимости подготовки нового газового соглашения, считал бы необходимым значительно ускорить работу по согласованию такого соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что Украина неукоснительно и в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту российского газа в страны Европейского Союза. Вместе с тем, по словам Н.АЗАРОВА, украинская сторона хотела бы получить твердые гарантии относительно поставок на европейский рынок российского природного газа по газотранспортной системе Украины на долгое время.

В то же время, он еще раз отметил, что цена российского газа, поставляемого Украине в соответствии с контрактами 2009 года, не отражает рыночной стоимости, которая сформировалась в странах Европейского Союза, и существенно превышает цену на альтернативные виды топлива. «Наше желание - выйти на экономически обоснованное и справедливое определение формулы цены на газ для Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина рассчитывает на участие России в реконструкции украинской ГТС для увеличения на треть перекачки российского газ в ЕС.